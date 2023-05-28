Киевские власти сообщили о самой массированной атаке дронами

Самая массированная атака беспилотников на Киев с начала спецоперации состоялась в ночь на воскресенье, 28 мая сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. В городе работали силы ПВО, есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал, цитирует РБК Попкова.

В предыдущий раз взрывы в Киеве гремели в ночь на пятницу, 26 мая. На следующий день Минобороны России заявило об ударе по украинским складам боеприпасов.

Российская армия в последнее время резко активизировала удары по складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава украинских сил, как в ближнем, так и дальнем тылу.

Москва заверяет, что ударам на территории Украины подвергаются исключительно военные объекты.