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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киевские власти сообщили о самой массированной атаке дронами

Источник:
Sibnet.ru
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Самая массированная атака беспилотников на Киев с начала спецоперации состоялась в ночь на воскресенье, 28 мая сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. В городе работали силы ПВО, есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал, цитирует РБК Попкова.

В предыдущий раз взрывы в Киеве гремели в ночь на пятницу, 26 мая. На следующий день Минобороны России заявило об ударе по украинским складам боеприпасов.

Российская армия в последнее время резко активизировала удары по складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава украинских сил, как в ближнем, так и дальнем тылу.

Москва заверяет, что ударам на территории Украины подвергаются исключительно военные объекты.

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Топ комментариев

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))

GammiPluh

чего? это худшее проявление ситуации в экономике, когда бедные беднеют, а богатые богатеют увеличивая...

Asd10

Хуэя на костер святой либеральной инквизиции?? Посмешил, Сашулька