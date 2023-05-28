Серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и телеграм-каналы.

Воздушную тревогу в центральных и восточных регионах Украины объявили сразу после полуночи по московскому времени.

Позже киевская администрация сообщила о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе города. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада и пожаре в трехэтажном здании.

Сирены воздушной тревоги также звучали в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.