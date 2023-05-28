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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области

Источник:
Sibnet.ru
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Серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и телеграм-каналы.

Воздушную тревогу в центральных и восточных регионах Украины объявили сразу после полуночи по московскому времени.

Позже киевская администрация сообщила о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе города. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада и пожаре в трехэтажном здании.

Сирены воздушной тревоги также звучали в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.

Тема: Военная операция на Украине
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