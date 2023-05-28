НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США в последний момент сумели избежать дефолта

Источник:
ТАСС
499 2

Республиканцы вынудили президента США Джо Байдена пойти на уступки и согласовали повышение потолка госдолга США, что позволило в последний момент избежать дефолта государства.

«Мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету», — цитирует ТАСС президента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему дефолта США никогда не будет

По его словам, «это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест».

Он отметил, что договоренность предусматривает сокращение бюджетных расходов, на чем настаивали республиканцы. Но это при этом остались защищены «все важнейшие программы для работающих людей».

Еще по теме
Предложен новый сценарий заработка на биткоине
Дачники заплатят за уничтожение борщевика
Минфин США сдвинул сроки дефолта
Выросло количество миллионеров на Украине
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Президент Бразилии отомстил Зеленскому за обиду на саммите G7
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))

GammiPluh

чего? это худшее проявление ситуации в экономике, когда бедные беднеют, а богатые богатеют увеличивая...

Asd10

Хуэя на костер святой либеральной инквизиции?? Посмешил, Сашулька