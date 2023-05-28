США в последний момент сумели избежать дефолта

Республиканцы вынудили президента США Джо Байдена пойти на уступки и согласовали повышение потолка госдолга США, что позволило в последний момент избежать дефолта государства.

«Мы со спикером [Палаты представителей Кевином] Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету», — цитирует ТАСС президента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему дефолта США никогда не будет

По его словам, «это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест».

Он отметил, что договоренность предусматривает сокращение бюджетных расходов, на чем настаивали республиканцы. Но это при этом остались защищены «все важнейшие программы для работающих людей».