Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что уже 1 июня Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта. СМИ тут же бросились рисовать жуткие картины обвала мировой экономики. Но вероятность американского дефолтного кризиса — ничтожна.

Суть проблемы – в повышении потолка государственного долга. У администрации США кончаются деньги. Белый дом их может занять, но только сверх установленной Конгрессом нормы.



Республиканская оппозиция согласилась повысить потолок при условии снижения бюджетных расходов, на это президент Джо Байдена идти не хочет. Компромисс пока достичь не удалось. 1 июня Штаты могут оказаться не в состоянии расплатиться по счетам.

Американская экономика живет в долг. Расходы американского бюджета традиционно превышают доходы. Минфин США покрывает этот разрыв за счет за счет займов — продажи казначейских бумаг Treasures. А возможность печатать доллары — основной мировой резервной валюты — позволяет безболезненно платить проценты.

Сумма госдолга США достигла астрономического размера. За последние 60 лет она выросла в 75 раз. Пугающими темпами задолженность подскочила в ковидные годы. Сейчас официальный порог долга составляет 31,4 триллиона долларов. Байден просит поднять его еще на 1,5 триллиона.

Растущая сумма госдолга вызывает беспокойство в Вашингтоне. Есть понимание, что задолженность США перед кредиторами рано или поздно пересечет критическую черту. Но эта озабоченность пока находит реальное выражение лишь в политических битвах между демократами и республиканцами.

Игра на грани

Цель этой игры — загнать действующую администрацию в угол и заставить ее пойти на уступки. В XXI веке такие конфликты между Белым домом и Конгрессом случались дважды. В 2011 году у черты дефолта оказалась администрация демократа Барака Обамы, в 2018 году — республиканца Дональда Трампа. Кризис в обоих случаях удалось разрешить за несколько дней до потенциального дефолта.

И сейчас нет оснований считать, что администрация Байдена и оппозиция не найдут компромисс. Экономические проблемы в результате дефолта не нужны ни демократам, ни республиканцам. «Вероятность американского дефолта ничтожна», — сказал МК финансовый аналитик Сергей Дроздов.

«Вся нынешняя возня вокруг лимита госдолга — не более чем предмет извечного ритуального торга между демократами и республиканцами. И, хотя обе партии пытаются извлечь максимум преференций для себя, они явно не намерены действовать во вред своей стране», — уверен аналитик.

Западные санкции почти отрезали Россию от глобальной финансовой системы: российская экономика сейчас гораздо менее зависима от мировой. Рубль с долларом связан через цену на нефть. Поэтому влияние дефолта в США, если он все же состоится, для РФ будет ограниченным.

С ним солидарен эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров. Республиканцы традиционно выступают за сокращение госрасходов, демократы — за их сохранение. Байдену придется пойти на уступки, чтобы закрыть этот вопрос, считает он.

В крайнем случае произойдет технический дефолт — кратковременное прекращение обслуживания гособлигаций. Но он серьезным образом не повлияет на экономическую ситуацию в США. Возможно лишь снижение курса доллара к основным мировым валютам.

«Я уже сбился со счета, сколько раз мы ожидали американского дефолта», — подчеркнул финансовый омбудсмен и доктор экономических наук Павел Медведев, добавив, что пока нет причин сомневаться в стабильности экономики США.



