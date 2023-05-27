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Медведев опубликовал мем про мечты Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал картинку, иллюстрирующую ожидания киевского режима и реальность, которая ждет Украину.

Согласно картинке, надежды Киева встать в один ряд с ведущими странами ЕС и другими членами НАТО не оправдались.

подпись на изображении гласит: «Ты скоро будешь одним из нас»
подпись на изображении гласит: «Ты скоро будешь одним из нас»
Фото: © t.me/medvedev_telegram

Украина сейчас все больше похожа на страны, где произошли крупные конфликты по вине западных стран: Афганистан, Ирак, Ливию, Йемен и Сирию. На изображении они принимают Украину в свой «круг».

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Политика #Мир #Россия
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