Медведев опубликовал мем про мечты Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал картинку, иллюстрирующую ожидания киевского режима и реальность, которая ждет Украину.
Согласно картинке, надежды Киева встать в один ряд с ведущими странами ЕС и другими членами НАТО не оправдались.
подпись на изображении гласит: «Ты скоро будешь одним из нас»
Украина сейчас все больше похожа на страны, где произошли крупные конфликты по вине западных стран: Афганистан, Ирак, Ливию, Йемен и Сирию. На изображении они принимают Украину в свой «круг».