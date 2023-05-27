Медведев опубликовал мем про мечты Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал картинку, иллюстрирующую ожидания киевского режима и реальность, которая ждет Украину.

Согласно картинке, надежды Киева встать в один ряд с ведущими странами ЕС и другими членами НАТО не оправдались.

подпись на изображении гласит: «Ты скоро будешь одним из нас» Фото : © t.me/medvedev_telegram

Украина сейчас все больше похожа на страны, где произошли крупные конфликты по вине западных стран: Афганистан, Ирак, Ливию, Йемен и Сирию. На изображении они принимают Украину в свой «круг».