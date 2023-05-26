Медведев назвал условие для ядерного удара по Украине

Россия будет вынуждена нанести ядерный удар, если Украина получит от Запада ядерное оружие, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам.

«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар, — цитирует ТАСС Медведева. По его словам, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет. «Дойдет, при определенных условиях», — предупредил он.

Говоря о расширяющихся поставках вооружений Украине, Медведев не исключил, что «и самолеты [F-16] киевскому режиму вполне дадут». «Может и ядерное оружие дадут», — добавил он. «Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом», — отметил зампред Совбеза.

Он считает, что политика Вашингтона в вопросе постоянной накачки Украины оружием понятна: «США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага».

Европа же, по его мнению, сошла с ума. «Это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку», — подчеркнул Медведев.