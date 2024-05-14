Модули защиты танков от FPV‑дронов «Тритон» поступили в зону СВО

Модернизированная версия системы защиты танков от FPV-дронов «Тритон» поступила в зону специальной военной операции, сообщил генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

Новые модули подавления имеют форму корпуса в виде пирамиды. В отличие от предыдущей версии, визуально определить их количество и параметры невозможно, рассказал ТАСС Осломенко.

«Это унифицированное решение для бронетехники, очень компактное, удобное. В нем шесть-восемь магнитов, благодаря которым можно установить на танк столько модулей, сколько необходимо установить. Все это соединяется, водителю-танкисту выдается пульт на включение», — объяснил глава компании.

По его словам, разворачивание данной системы составляет около пяти минут, до 10 — «если питание как-то надо подключить по-особому». В зоне СВО новых «Тритонов» уже несколько тысяч, уточнил Осломенко.

Новые «Тритоны» могут устанавливаться не только на бронетехнику, но и на квадроциклы, морские катера и любые объекты, которые необходимо защитить от FPV-дронов.