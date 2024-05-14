НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина ожидает наступления России в Сумской области

Источник:
Sibnet.ru
223 0

Ситуация в Харьковской области для ВСУ «каждый час приближается к критической», заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его прогнозу, российская армия скоро начнет наступление в Сумской области.

Буданов интервью The New York Times уточнил, что украинская армия пыталась перенаправить войска из других районов линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, однако все силы сосредоточены в Часовом Яру, резервы исчерпаны.

При этом Буданов ожидает, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт Харьковской области в течение следующих нескольких дней. Однако в случае нового наступления перебрасывать резервы будет уже неоткуда.

Сумская область, которая граничит с Харьковской, уже объявила «заблаговременную эвакуацию» в двух городах. Жителям Белополья и Ворожбы предложили обратиться к старостам и председателям общин для выезда из населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал продвижение армии РФ на харьковском направлении. 13 мая ВСУ перебросили резервы в регион, однако украинские подразделения находятся в сложной обстановке.

Тема: Военная операция на Украине
Блинкен экстренно прибыл в Киев для обсуждения неудач на фронте
Модули защиты танков от FPV‑дронов «Тритон» поступили в зону СВО
Лавров ответил на угрозы Запада победить Россию на поле боя
NYT увидела в наступлении на Харьков угрозу деморализации Украины
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

mosquito__2010

Консультанты подъехали. Партнёры.

nicollaich

Цеивроппейцы жы не воюют с гражданскими.

ld_andrey

Если бы страховщики платили, то меня бы не пришлось упрашивать. Но всегда страховщики либо не признают...