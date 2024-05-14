Украина ожидает наступления России в Сумской области

Ситуация в Харьковской области для ВСУ «каждый час приближается к критической», заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его прогнозу, российская армия скоро начнет наступление в Сумской области.

Буданов интервью The New York Times уточнил, что украинская армия пыталась перенаправить войска из других районов линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, однако все силы сосредоточены в Часовом Яру, резервы исчерпаны.

При этом Буданов ожидает, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт Харьковской области в течение следующих нескольких дней. Однако в случае нового наступления перебрасывать резервы будет уже неоткуда.

Сумская область, которая граничит с Харьковской, уже объявила «заблаговременную эвакуацию» в двух городах. Жителям Белополья и Ворожбы предложили обратиться к старостам и председателям общин для выезда из населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал продвижение армии РФ на харьковском направлении. 13 мая ВСУ перебросили резервы в регион, однако украинские подразделения находятся в сложной обстановке.