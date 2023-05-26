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Любовный треугольник ондатр на Байкале попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты заповедника «Заповедное Подлеморье» сняли приключения трех ондатр на видео, в кадр попала драка самцов за сердце самочки и драматический финал, сообщает пресс-служба заповедника.

На видео Алексея Сватова попали уникальные моменты из жизни ондатр в Чивыркуйском заливе Байкала. Традиционно эти животные обитают парами, но в сюжете видео – любовный треугольник, сражение за самку и драма без счастливого финала.

«Горячий темперамент обоих «кандидатов», видимо, отпугнул даму, и она отправилась на поиски более спокойного кавалера», — говорится в сообщении.

Ондатры поддерживают порядок в водно-болотных угодьях, очищают и открывают водные пути, тем самым помогая «местным» растениям, насекомым и животным. Еще их едят краснокнижные орланы-белохвосты.

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Жизнь #Звери #Иркутск
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