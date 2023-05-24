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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Опубликовано видео захваченной техники украинских диверсантов

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал Минобороны России «Звезда» опубликовал видео уничтоженной на российском пограничном пункте пропуска «Грайворон» техники украинских диверсантов.

На кадрах видны разбитая техника с надписями «За Бахмут» и брошенная экипировка. В том числе показаны:

— два американских бронеавтомобиля HMMWV M1151;

— американский грузовой бронеавтомобиль HMMWV M1152;

— украинский бронеавтомобиль КРАЗ «Кобра»;

— польский бронеавтомобиль AMZ Dzik-2.

Ранее стало известно, что украинскими диверсантами на территории России было также брошено две новых американских бронемашины International MaxxPro класса MRAP. Одну из них показал на фото губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Aмериканская бронемашина International MaxxPro класса MRAP
Aмериканская бронемашина International MaxxPro класса MRAP
Фото: © t.me/vvgladkov

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла Белгородскую область в понедельник, 22 мая. Подразделения российской армии, спецназ ФСБ и Росгвардии разбили ее.

По данным Минобороны России, в ходе контртеррористической операции было уничтожено более 70 украинских диверсантов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Видеоновости
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