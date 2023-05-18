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Китайская Loongson анонсировала превосходящий Intel и AMD процессор

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания Loongson анонсировала чип для ОС Linux, сравнимый с процессорами Intel и AMD. В некоторых случая он производительнее именитых конкурентов.

Новый процессор предназначен для операционной системы Linux и обещает конкурировать с самыми современными решениями от Intel и AMD. По некоторым показателям, новый чип Loongson превосходит их производительность. 

В настоящее время разработчики предлагают пользователям оценить только два патча для операционной системы Linux, но это уже дает представление о возможностях нового процессора.

В Китае процессоры для операционной системы Linux становятся особенно актуальными, поскольку государственный сектор переходит на эту платформу, а для остальных пользователей разработаны национальные дистрибутивы, такие как Kylin или Deepin. 

В ноябре прошлого года Loongson объявила о завершении проектирования своего нового процессора 3A6000 и планировала его выпуск в начале лета 2023 года. Выпуск патчей свидетельствует о том, что производство чипа находится на завершающей стадии и задержек в выпуске не ожидается.

Первый представленный патч относится к блоку управления памятью и повышает производительность процессора за счет обработки исключений преобразования адресов на аппаратном уровне, минимизируя программное вмешательство в исключительных случаях. 

Второй патч работает с барьерами памяти, обеспечивая выполнение инструкций в заданном порядке, что особенно важно для многопоточных программ. Эти патчи, предложенные Loongson, не только не снижают производительность, но и способствуют ее улучшению.

Назван самый мощный мобильный процессор

Процессоры Loongson основаны на собственной архитектуре LoongArch, которая не имеет аналогов и отличается от архитектур x86, RISC-V и других. Ожидается, что новый чип не будет уступать процессорам Intel и AMD поколения 2020 года - Core 11 и Ryzen 5000 соответственно.

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