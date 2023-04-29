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Назван самый мощный мобильный процессор

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный процессор MediaTek Dimensity 9200+ стал самым мощным в мире по результатам в бенчмарке Geekbench 6.

Так, оснащенный этим чипом смартфон Vivo набрал в одноядерном и многоядерном тестах 2121 и 5655 баллов соответственно, результат в соцсети Weibo опубликовал инсайдер Digital Chat Station.

Asus ROG Phone 7 Ultimate с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, который до недавнего времени считался самым производительным, в этом же тесте показывает результат в 1992 и 5641 баллов.

MediaTek Dimensity 9200+ должны официально представить 10 мая. Чип оснастят одним суперядром ARM Cortex-X3 с частотой 3,35 ГГц, тремя ядрами Cortex-A715 с частотой 3,0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex A-510 с частотой 2,0 ГГц.

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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

хохол ..............не зъим но поднодкусью.