Назван самый мощный мобильный процессор

Мобильный процессор MediaTek Dimensity 9200+ стал самым мощным в мире по результатам в бенчмарке Geekbench 6.

Так, оснащенный этим чипом смартфон Vivo набрал в одноядерном и многоядерном тестах 2121 и 5655 баллов соответственно, результат в соцсети Weibo опубликовал инсайдер Digital Chat Station.

Asus ROG Phone 7 Ultimate с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, который до недавнего времени считался самым производительным, в этом же тесте показывает результат в 1992 и 5641 баллов.

MediaTek Dimensity 9200+ должны официально представить 10 мая. Чип оснастят одним суперядром ARM Cortex-X3 с частотой 3,35 ГГц, тремя ядрами Cortex-A715 с частотой 3,0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex A-510 с частотой 2,0 ГГц.