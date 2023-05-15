Xiaomi выпустит конкурента Samsung Galaxy Watch и Apple Watch

Xiaomi выпустит свои первые смарт-часы, работающие на операционной системе Wear OS от Google.

Портал Xiaomiui обратил внимание, что устройство под кодовым названием M2235W1 уже получило сертификацию EEC и TUV PLS, и было зарегистрировано в базе корейского регулятора NRRA, что указывает на скорый выпуск.

Новые смарт-часы Xiaomi будут поддерживать SIM-карты или e-SIM, что даст возможность пользователям совершать звонки без необходимости подключения к смартфону. Других подробностей о предстоящей новинке пока нет.

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Предполагается, что часы будут выпущены под названием Xiaomi Watch, однако официальное название устройства пока не объявлено.

Wear OS — это операционная система для смарт-часов, которую используют такие крупные производители, как Samsung и Google. Одно из преимуществ Wear OS — возможность установки приложений (в том числе сторонних), чего не умеют делать фитнес-трекеры.