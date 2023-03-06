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Amazfit встроила ChatGPT в умные часы

Источник:
Sibnet.ru
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ChatGPT встроили в умные часы Amazfit
Фото: © Gizmochina

Компания-разработчик умных часов Amazfit встроила нейросеть ChatGPT в циферблат. На отдельном экране можно общаться с чат-ботом и запрашивать у него информацию о состоянии организма.

Интеграция ChatGPT в операционную систему умных часов Amazfit Zepp OS позволяет сделать процесс взаимодействия с устройством естественным и иллюстрирует еще один вариант интеграции чат-бота в повседневную жизнь, сообщает портал Gizmochina со ссылкой на собственные источники. 

Разработчики пока не сообщают, какие модели оснастят нейросетью и когда ждать их выхода. Они уверены, что нововведение предоставит пользователям уникальный опыт, предлагая интерфейс, сочетающий новейшие технологии искусственного интеллекта с удобством умных часов.

ChatGPT: что это и как пользоваться в России

ChatGPT — это нейросеть «понимающая» естественный язык и способная дать интеллектуальный ответ на различные запросы. Она прославилась тем, что может отвечать как живой собеседник и быть использована для различных целей: от поиска информации и бесед до написания вирусов и сдачи экзаменов.

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MuCbE

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