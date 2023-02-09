Нейросеть ChatGPT произвела фурор — весь мир обсуждает невероятные возможности искусственного интеллекта, который может решать математические задачи, придумывать стихи и анекдоты, писать дипломы и даже компьютерный код. Как работает продвинутый машинный разум и можно ли получить к нему доступ из России?

В отличие от большинства конкурентов, ChatGPT может строить максимально естественный «человеческий диалог» с пользователем, запоминая все предыдущие вопросы и ответы. Нейросеть способна пройти знаменитый тест Тьюринга, в котором машинный разум должен выдать себя за человека.

Что такое ChatGPT

ChatGPT — нейронный чат-бот компании OpenAI, который работает на языковой модели GPT-3.5, обученной на триллионах текстов из Сети с использованием суперкомпьютерной инфраструктуры Azure от компании Microsoft. В общей сложности ChatGPT «скормили» 570 гигабайт текста.

Нейросеть ChatGPT создавалась с использованием методов обучения с учителем и методов подкрепления. В обоих случаях искусственный интеллект взаимодействовал с людьми-тренерами, которые оценивали ответы и выделяли лучшие.

ChatGPT запустили 30 ноября 2022 года, сейчас аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 100 миллионов человек. На тестовый период доступ к нейросети бесплатный. Команда OpenAI 1 февраля 2022 года заявила о запуске подписки ChatGPT Plus, ее стоимость составит 20 долларов в месяц. Подписчики получают приоритетный доступ к чат-боту.

Чат-бот ChatGPT работает в формате диалогового окна, которое состоит из поля для ввода запроса и окна, где будет отображаться ответ нейросети. Запросы можно вводить на разных языках — включая русский. Однако наиболее качественные ответы чат-бот выдает при запросах на английском языке. Также стоит помнить, что доступ к ChatGPT из России затруднен.

Что умеет нейросеть ChatGPT

Нейросеть может глубоко и развернуто ответить почти на любой вопрос — в отличие от стандартных поисковиков наподобие Google или «Яндекса» она не просто копирует подходящий кусок текста, а генерирует нужный ответ, избавляя от необходимости изучать поисковую выдачу. Впрочем, здесь есть определенное ограничение — ChatGPT ничего не знает о событиях в мире после 2020 года.

Возможности таких запросов впечатляют. Так, нейросеть за считанные минуты может сгенерировать диплом или курсовую для учащегося, которая успешно пройдет проверку на уникальность. Многочисленные эксперименты в разных странах показали, что такие работы в итоге получают высокие оценки преподавателей.

Нейросеть ChatGPT способна правильно решать школьные задания любого уровня. Показательный пример: профессор микробиологии составил для машинного разума тест из десяти задач, которые требовали использования вычислений и абстрактного мышления — ChatGPT выполнил его на 95%, что намного превосходит результаты среднего студента.

Журналист The Guardian Генри Уильямс в качестве эксперимента использовал нейросеть ChatGPT для написания статьи — ее создание заняло у чат-бота 30 секунд.

ChatGPT генерирует связные литературные тексты, стихи и сценарии на заданную тему. Нейросеть также умеет писать неплохие песни, пользователи отмечают, что особенно хорошо ей удается рэп.

Она способна кратко пересказывать содержание любых фильмов или книг, создавать программный код по запросу, выдавать корректные рекомендации по ведению бизнеса или лечению болезней.

Как получить доступ к ChatGPT из России

К сожалению, доступ к ChatGPT из России закрыт. Чтобы зарегистрироваться, потребуется использовать VPN и иностранный номер для приема SMS. Для аренды виртуального номера можно использовать сервисы вроде OnlineSim или SMSman.

Алгоритм простой — сначала нужно зарегистрироваться на сервисе и пополнить баланс на минимальную сумму. Затем перейти на вкладку «Прием СМС» и выбрать подходящую страну (например, Казахстан) и тип номера.

После этого останется включить VPN и зарегистрироваться на сайтеChatGPT с помощью купленного номера и почты. На виртуальный номер придет проверочный код — потребуется ввести его в соответствующее поле и нейросеть будет готова к работе.