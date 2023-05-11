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Номер женатого российского мэра обнаружили на сайте знакомств

Источник:
Sibnet.ru
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Телефонный номер Калининграда Олега Аминова нашли на сайте знакомств. Он предположил, что так его хотят опорочить.

На номер телефона Аминова на сайте знакомств «Мамба» зарегистрирован аккаунт пользователя с именем Олег Иванов, написал телеграм-канал Amber Mash.

Мужчина ищет девушку 51-60 лет для дружбы, общения и свиданий. О себе рассказал, что ему 57 лет, Лев, плотного телосложения, «вполне адекватный и реальный для … ваших секс-капризов».

«Аккаунт в "Мамбе"? Да не, такого у меня нет. Вы что-то путаете. (...) Это какая-то левая ситуация», — сказал Аминов телеграм-каналу и предположил, что так его хотят опорочить и создали фейковый аккаунт.

Аминов стал главой Калининграда 10 мая. Он известный застройщик. Новому главе 58 лет, женат, у него двое детей.

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Жизнь #Курьезы #Россия
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