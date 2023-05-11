Номер женатого российского мэра обнаружили на сайте знакомств

Телефонный номер Калининграда Олега Аминова нашли на сайте знакомств. Он предположил, что так его хотят опорочить.

На номер телефона Аминова на сайте знакомств «Мамба» зарегистрирован аккаунт пользователя с именем Олег Иванов, написал телеграм-канал Amber Mash.

Мужчина ищет девушку 51-60 лет для дружбы, общения и свиданий. О себе рассказал, что ему 57 лет, Лев, плотного телосложения, «вполне адекватный и реальный для … ваших секс-капризов».

«Аккаунт в "Мамбе"? Да не, такого у меня нет. Вы что-то путаете. (...) Это какая-то левая ситуация», — сказал Аминов телеграм-каналу и предположил, что так его хотят опорочить и создали фейковый аккаунт.

Аминов стал главой Калининграда 10 мая. Он известный застройщик. Новому главе 58 лет, женат, у него двое детей.