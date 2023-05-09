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Покупатели новейших видеокарт GeForce RTX получат Diablo IV

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Nvidia запустила акцию, в рамках которой покупатели видеокарт GeForce RTX 40-й серии бесплатно получит игру Diablo IV.

В акции участвуют видеокарты GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti и RTX 4070, а также готовые игровые ПК, оснащенные указанными ускорителями.

Цифровой Ключ для скачивания игры будут дарить при покупке любой из этих видеокарт. Акция стартовала 9 мая и продлится до 13 июня. Игра Diablo IV выйдет 4 июня.

Кроме самой игры покупатели получат бонусный контент в виде Light-Bearer Mount, набора брони Caparison of Faith Mount Armor, питомца Inarius Murloc Pet и прочего.

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}I{ук

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