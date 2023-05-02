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Российские разработчики ограничат рост цен на софт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Arnold Francisca / Unsplash License

Российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, ограничивающую ежегодный рост цен на их продукцию не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата. 

Минцифры предложило создать «Ценовую хартию социально-ответственного IT-бизнеса», обязывающую разработчиков софта добровольно ограничивать рост цен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа. Он будет действовать до 2028 года.

Максимальный порог цен будет определяться по формуле: цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%.

Представители отрасли отметили изданию, что ограничение роста цен может помочь наладить баланс покупательской способности и прибыли в краткосрочной перспективе. Однако они считают, что регулирование рынка до 2028 года избыточно и может привести к замедлению развития отрасли.

Некоторые собеседники издания заявили, что рынок на самом деле против этой инициативы, но ее все равно хотят принять. Они считают, что государственные компании не смогут тратить много средств на развитие софта, если им придется сдерживать цены, что приведет к серьезному замедлению в развитии отрасли.

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Хартия — это документ, содержащий принципы, правила и ценности, которым должны следовать определенные участники или группы людей. Хартия, как правило, не имеет прямого законодательного значения, но участники рынка, подписывая такой документ, добровольно принимают на себя обязательства по соблюдению описанных правил и принципов.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...