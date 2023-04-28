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Windows 10 больше не получит новых функций

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft объявила, что версия 22H2 станет последней для Windows 10 в истории развития операционной системы. Пользователям порекомендовали перейти на новую Windows 11 и объявили о скором закрытии ее предшественницы.

Согласно страницам жизненного цикла Windows 10 Enterprise and Education и Windows 10 Home и Pro, поддержка ОС прекратится 14 октября 2025 года. До этого времени все выпуски этих операционных систем будут получать только ежемесячные обновления безопасности.

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Тем не менее, существующие выпуски LTSC (Long-Term Servicing Channel) будут продолжать получать обновления после этой даты в зависимости от их конкретных жизненных циклов.

Переход на Windows 11 рекомендуется не только потому, что это последняя версия операционной системы Microsoft, но и из-за многих новых функций и улучшений, которые были внедрены в Windows 11. Эти улучшения включают более высокую скорость работы, улучшенные интерфейс и безопасность.

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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?