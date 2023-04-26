Метели и снег настигнут Бурятию и Забайкалье

Снег и метель со штормовым ветром ожидаются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. Вместо весны снова нагрянет зима.

«На юге Иркутской области, например, в ближайшие два дня прогнозируются сильный мокрый снег, его налипание, а на севере региона — снег, метель с ветром до 23 метров в секунду», — сообщил ТАСС синоптик.

Аналогичная ситуация ожидается в Бурятии. В Забайкальском крае тоже будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.