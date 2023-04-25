Депутат захотели разрешить больше тонировки авто

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой снять ограничения по тонировке передних боковых стекол машин, чтоб защитить водителя и пассажира от перегрева.

Фракция ЛДПР подготовила поправки в КоАП, предусматривающие отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Запрет на тонирование лобового стекла сохранится.

«Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно. Оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает ослепление солнечными лучами», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Тонировка снижает температуру нагрева салона. Многие водители, по мнению депутатов, экономят на кондиционере, так как он увеличивает расход топлива. Перегрев отрицательно сказывается на самочувствии автомобилистов и может привести к аварийной ситуации.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что в вечернее время тонировка, напротив, может помешать запарковаться, так как в задних зеркалах ничего не будет видно.

Он указал, что в одностороннем порядке Россия вряд ли сможет принять решение об отмене тонировки, так как эти вопросы регулируются нормами техрегламента Таможенного союза.