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Психолог предложила жарить носки от долгов

Источник:
Sibnet.ru
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Носки
Фото: © pxhere.com/ru

Психолог Дарья Оболенова предложила ритуал избавления от долгов, для этого надо на сковороде жарить красные носки. Метод уже стал мемом в интернете, хотя есть люди, которые верят, что методика работает.

«Это не подвластно привычный картине мира, но это работает и этот ритуал с носками поможет вам избавиться от всех ваших долговых обязательств, кредитов, ипотек и других долгов», — говорит Оболенова в ролике на YouTube.

По ее словам, многие ее подписчики делятся истории, что сначала со смехом жарили носки, а затем закрывали кредиты.

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«Нужны любая сковородка, а также носки зеленого цвета либо красного цвета, также подходят любые оттенки красного. Берем наши носки, кладем их на сковородочку, посыпаем их базиликом и корицей в любых пропорциях и жарим 7 минут на медленном огне, чтобы носки не подгорели. Масло добавлять не нужно», — описала психолог ритуал от долгов.

После жарки носки надо постирать и носить, и это поможет, по словам женщины, избавиться от долгов. Повторять ритуал можно как угодно часто, в любой день.

Оболенова — представительница техники симорон. Методику придумал режиссер Петр Бурлан в 1988 году. Симороон — нестандартная психологическая техника с кучей веселых ритуалов, которая позволяет легче и с юмором относиться к жизни.

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