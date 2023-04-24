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Мощная магнитная буря накрыла Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
Фото: NASA

Мощная магнитная буря уровня G4 накрыла Землю, она началась вечером в воскресенье, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В ночь на понедельник магнитная буря достигла уровня G4 — это означает «очень сильная буря». Выше только уровень G5 — экстремальная сильная буря. Уже к вечеру понедельника активность начнет спадать, а во вторник, 25 апреля, буря прекратится.

Ученые до сих пор не установили точно, влияют ли магнитные бури на здоровье людей. Многие чувствуют себя в эти дни плохо, они ощущают слабость, головные боли.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Все магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. При возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния.

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Жизнь #Здоровье #Космос
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