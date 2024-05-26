Диетолог указала на невозможность полного отказа от сахара

Полностью исключить глюкозу из рациона питания вряд ли получится, поскольку она поступает в организм не только в виде сладостей, рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Даже если исключить из рациона рафинированный сахар, печенье, конфеты, сладкую выпечку или белый хлеб, глюкоза будет поступать в организм из тех же каш, макарон, картошки, цельнозерновых круп, молока или соусов», — рассказала врач «Вечерней Москве».

По ее словам, сахар не содержится только в мясе и жирах, но человек не может питаться только этими продуктами. Чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансировать рацион.

«Многие болячки появляются из-за переизбытка глюкозы в крови. Например, сердечно-сосудистые заболевания. <…>Также глюкоза в избытке склеивает коллаген, от которого зависят здоровье суставов, глаз и состояние кожи. Может возникнуть и деменция», — подчеркнула диетолог.