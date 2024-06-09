НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Турецкие эксперты назвали самый ценный для здоровья продукт

Источник:
Haber7
342 0

Грецкий орех в Турции традиционно считается вкусным и невероятно ценным для здоровья продуктом, поэтому он так часто используется в национальной кухне, пишет турецкое издание Haber7 со ссылкой на экспертов.

«Грецкие орехи внешне напоминают человеческий мозг и в то же время впечатляют своей колоссальной пользой для здоровья. Этот невероятно вкусный продукт при умеренном употреблении станет источником клетчатки, углеводов, витаминов, белка и железа», — приводит издание мнение экспертов.

Чем же именно полезны грецкие орехи?

  • богаты антиоксидантами;
  • снижают уровень «плохого холестерина»;
  • источник омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот;
  • поддерживают здоровье кишечника;
  • поддерживают репродуктивное здоровье;
  • помогают при диабете;
  • нормализуют артериальное давление.

Сколько их можно съесть

В 100 граммах грецких орехов, известных высоким содержанием жира, насчитывается порядка 674 килокалорий. Это много. Поэтому не стоит ими злоупотреблять. В день можно есть не больше семи-десяти цельных ядер.

Еще по теме
Можно ли умереть от острой пищи
Диетолог назвала максимальную дозу мороженого
Диетолог указала на невозможность полного отказа от сахара
Вред от жирной пищи оказался сильно преувеличен
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Обсуждение (0)
Картина дня
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
FT посоветовала украинцам привыкать к темноте и холоду
Эксперт усомнился в возможности Украины «перебомбить» Россию
Частый секс снизил риск смерти от гипертонии
О самом главном
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

GammiPluh

Я бы на месте Макрона вообще бы не отсвечивал, у Франции куча колоний и никакущая армия - избивать французов...

mosquito__2010

Тцкашники по городам Украины обреченных бедолаг вылавливают как на самой законченной скотобойне которые...

pepelmetal

УГИЛ должен быть ликвидирован!