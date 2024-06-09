Турецкие эксперты назвали самый ценный для здоровья продукт

Грецкий орех в Турции традиционно считается вкусным и невероятно ценным для здоровья продуктом, поэтому он так часто используется в национальной кухне, пишет турецкое издание Haber7 со ссылкой на экспертов.
«Грецкие орехи внешне напоминают человеческий мозг и в то же время впечатляют своей колоссальной пользой для здоровья. Этот невероятно вкусный продукт при умеренном употреблении станет источником клетчатки, углеводов, витаминов, белка и железа», — приводит издание мнение экспертов.
Чем же именно полезны грецкие орехи?
- богаты антиоксидантами;
- снижают уровень «плохого холестерина»;
- источник омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот;
- поддерживают здоровье кишечника;
- поддерживают репродуктивное здоровье;
- помогают при диабете;
- нормализуют артериальное давление.
Сколько их можно съесть
В 100 граммах грецких орехов, известных высоким содержанием жира, насчитывается порядка 674 килокалорий. Это много. Поэтому не стоит ими злоупотреблять. В день можно есть не больше семи-десяти цельных ядер.