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ВОЗ назвала четыре убивающих людей продукта

Источник:
Sibnet.ru
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Табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты ежегодно уносят жизни 19 миллионов человек в мире, говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Четыре продукта — табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь — являются причиной 19 миллионов смертей в год во всем мире, или 34% всех смертей», — сказано в заявлении.

ВОЗ отметила, что мощные транснациональные корпорации, имеющие «власть над политическими и правовыми условиями», препятствуют принятию нормативных актов, «представляющих общественный интерес, которые могут повлиять на размер их прибыли».

«Мы приводим неопровержимые доказательства вредных методов ведения бизнеса и продуктов и говорим: люди всегда должны быть важнее прибыли», — отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

К ультра-обработанным продуктам относятся сладкие газированные напитки, сухие завтраки, чипсы и сухарики, фастфуд.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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