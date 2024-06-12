ВОЗ назвала четыре убивающих людей продукта

Табак, алкоголь, ископаемое топливо и ультра-обработанные продукты ежегодно уносят жизни 19 миллионов человек в мире, говорится в заявлении Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Четыре продукта — табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь — являются причиной 19 миллионов смертей в год во всем мире, или 34% всех смертей», — сказано в заявлении.

ВОЗ отметила, что мощные транснациональные корпорации, имеющие «власть над политическими и правовыми условиями», препятствуют принятию нормативных актов, «представляющих общественный интерес, которые могут повлиять на размер их прибыли».

«Мы приводим неопровержимые доказательства вредных методов ведения бизнеса и продуктов и говорим: люди всегда должны быть важнее прибыли», — отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

К ультра-обработанным продуктам относятся сладкие газированные напитки, сухие завтраки, чипсы и сухарики, фастфуд.