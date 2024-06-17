Куры нарушили план Бекхэма кормить жену луком две недели. ВИДЕО

Футболист Дэвид Бекхэм занимался огородными делами и снимал процесс на видео, но в кадр влезли курицы.

Бекхэм снимал на видео, как выдергивает лук с грядки. В описании ролика он пошутил, что его жене Виктории придется есть на обед и ужин лук в течение нескольких недель.

Однако спортсмену не удалось завершить дело, поскольку на грядку пришли курицы. Сначала Бекхэм дал им поклевать лук, затем пытался прогнать с грядки, а после бросил работу и ушел с тем пучком лука, который успел надергать до нашествия кур.