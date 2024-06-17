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Куры нарушили план Бекхэма кормить жену луком две недели. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист Дэвид Бекхэм занимался огородными делами и снимал процесс на видео, но в кадр влезли курицы.

Бекхэм снимал на видео, как выдергивает лук с грядки. В описании ролика он пошутил, что его жене Виктории придется есть на обед и ужин лук в течение нескольких недель.

Однако спортсмену не удалось завершить дело, поскольку на грядку пришли курицы. Сначала Бекхэм дал им поклевать лук, затем пытался прогнать с грядки, а после бросил работу и ушел с тем пучком лука, который успел надергать до нашествия кур.

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Топ комментариев

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Вся политика США и Британии ущербна. Не верите ? Посмотрите на площади Украинских кладбищ. Украине вилы.

Asd10

Из тебя неудобный как из навоза пуля. Вони много, а выхлопа нет.