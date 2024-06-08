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Можно ли умереть от острой пищи

Источник:
Doctor Rambler
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Ощущение острой пищи обычно связано с воздействием капсаицина. При попадании этого химического вещества в желудок возникает ощущение жжения и боли.

Капсаицин связывается с нервными рецепторами в нашем желудке и посылает болевой сигнал в мозг. Такая реакция вызвана наличием в организме человека рецептора TRPV1, реагирующего на острое.

Некоторые считают, что переизбыток острой пищи может убить — однако сама по себе еда с капсаицином привести к смерти не может. Реакция TRPV1 не связана с реальным повреждением желудка.

Однако если у человека есть аллергия на перец или больной желудок, поедание острой пищи может закончиться плачевно. В самых серьезных случаях может остановиться сердце или возникнуть проблемы с дыханием.

В долгосрочной перспективе регулярное употребление острой пищи может быть связано с развитием рака пищевода, желудка и желчного пузыря. Именно поэтому врачи рекомендуют осторожно подходить к употреблению продуктов, богатых капсаицином.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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