Все больше людей отказываются от сексуальных отношений, грозит ли это здоровью, рассказал клинический психолог Артем Тараянц.

«Мы видим все больше и больше случаев, когда от сексуальных отношений отказываются в том числе и молодые юноши и девушки. <…> Кроме того, есть много пар, которые живут вместе, не занимаясь сексом друг с другом или занимаясь им очень редко», — рассказал «Газете.ру» Артем Тараянц.

По его словам, долгое время считалось, что сексуальное воздержание несет для здоровья серьезные риски. Но многочисленные исследования и наблюдения рисуют гораздо более оптимистичную картину. «Людям со слабым типом половой конституции секса хочется значительно меньше, чем людям с сильным или даже со средним типом. И это нормально», — отметил психолог.

Тем не менее, когда мужчина или женщина долгое время воздерживаются и от секса с половым партнером и от мастурбации, при наличии у них сексуального желания, действительно могут возникнуть некоторые риски.

«При воздержании такие люди могут сталкиваться с проблемами в виде приступов гнева, раздражительности, депрессивного состояния и так далее», — пояснил Тараянц.