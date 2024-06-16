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Как правильно пить воду в жару

Источник:
«АиФ»
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Вода утоляет жажду через пять-десять минут после выпивания, поэтому не следует пить ее залпом — это может привести к отекам и слабости, предупредила врач Анна Городова.

«Не стоит выпивать много воды сразу, залпом. Жажду так не утолить, а отечность и слабость могут появиться. Необходимо помнить, что выпитая вода утоляет жажду не сразу. Сначала она дойдет до желудка, всосется в кровь. Это 5-10 минут. Поэтому лучше пить воду небольшими порциями через короткие промежутки времени», — объяснила Городова в беседе с «АиФ».

По ее словам, обильное потоотделение в жару может привести к судорогам из-за потери солей (электролитов). Поэтому важно следить за питанием и выпивать 1,5-2 литра жидкости в день.

Отдавать предпочтение лучше воде без газа, натуральным фруктовым сокам, столовой минеральной воде и зеленому чаю. Алкоголь и сладкие напитки врач рекомендовала исключить, отметила врач.

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Жизнь #Здоровье
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