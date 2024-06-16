Врач рассказала, как нельзя лечить солнечные ожоги

Солнечный ожог может получить любой человек, не защищающий летом кожу от ультрафиолетового излучения, и их неправильное лечение грозит усугубить воспалительный процесс, врач-дерматолог Наталия Гайдаш.

Ни в коем случае нельзя смазывать ожоги жиром или пытаться досрочно избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже, подчеркнула Гайдаш в беседе на радио Sputnik.

«Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже пленку, и под этой пленкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике», — пояснила врач.

Если есть волдыри, то, по ее словам, не надо их принудительно вскрывать, «надо дать возможность им самим вскрыться». «А когда они все-таки вскрылись, лучше аккуратно маникюрными ножницами корочки убрать, чтобы не было раздражающего действия», — посоветовала Гайдаш.

Первое, что нужно сделать в случае солнечного ожога, — это холодное влажное обертывание. «Нужно просто взять и обернуться в какую-то пропитанную водой ткань, это первый момент», — сказала врач.

«Второй — это увлажняющие средства с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если уже есть отек и на коже намечаются волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление», — отметила Гайдаш.