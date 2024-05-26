Ночные кошмары оказались предвестниками серьезных болезней

Регулярные ночные кошмары могут предвещать развитие аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка, выяснили ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона.

Ученые собрали данные о состоянии здоровья 676 человек, страдающих волчанкой (аутоиммунным поражением суставов, кожи, почек и других органов и тканей), и 69 добровольцев с прочими системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями, приводит журнал EClinicalMedicine ход эксперимента.

Проанализировав информацию, они пришли к выводу, одним из наиболее распространенных зарегистрированных признаков, предвещающих развитие волчанки, стали регулярные ночные кошмары.

Трое из пяти пациентов с волчанкой и каждый третий с человек другими ревматологическими заболеваниями заявили о появлении ярких и тревожных кошмаров. Они переживали во сне жуткие падения или попадали в опасные ловушки.

Причины, по которым таким патологиям могут предшествовать ночные кошмары, еще предстоит установить.