Кабель или Wi-Fi: что лучше для игр

Современный онлайн-гейминг требователен к интернету — именно поэтому большинство игроков соединяют компьютер с роутером кабелем Ethernet. Получить стабильное и бесперебойное соединение для гейминга можно и с помощью Wi-Fi, однако для этого потребуется не обычный, а игровой роутер.

Ключевая особенность игровых роутеров — приоритизация игрового трафика с помощью функции QoS (Quality of Service). Такой роутер с помощью специальных алгоритмов распознает трафик от игровых приложений и создает им оптимальный режим доступа.

Если для обычного роутера все пакеты данных равнозначны, то для игрового устройства трафик до серверов онлайн-игры и обратно имеет повышенный статус — он минимизирует потенциальную потерю информации в условиях повышенной загрузки.

Игровой роутер также имеет дополнительные антенны — это позволяет выделять для каждого отдельного устройства, которое обращается к нему по Wi-Fi, «личную» антенну, работающую на отдельном частотном канале. В результате скорость соединения увеличивается, исключаются возможные помехи.

Так, игровой роутер RT-X от Ростелекома обеспечивает качественную приоритизацию самых популярных игр, а также выдает скорость до 600 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Также у него целых восемь мощных антенн с зоной уверенного покрытия Wi-Fi до 300 квадратных метров.

Наличие мощного игрового роутера позволяет геймерам использовать беспроводное подключение без ущерба для игрового процесса — скорость, стабильность и пинг в этом случае будут ничем не отличаться от варианта с проводным соединением.