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Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Синоптики предупредили о сильном снеге и ветре в Забайкальском крае в ближайшие три дня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Краевые власти объявили штормовое предупреждение в регионе. Во второй половине дня 9 апреля и в течение суток 10-11 апреля по территории Забайкальского края ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале краевого правительства.

Ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, днем 10 апреля и в течение суток 11 апреля по южной половине края — 25-30 метров в секунду (штормовой уровень). Прогнозируются метели, заносы, гололедица, понижение температуры воздуха на 10 и более градусов, уточнили в правительстве.

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Жизнь #Гео #Забайкалье
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