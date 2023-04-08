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Представлена формула идеального мужского оргазма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Университета Сассекса представили математическую модель для достижения идеального оргазма мужчинами.

Исследователи разработали уравнения, анализируя данные о четырех стадиях цикла мужского возбуждения: возбуждение, плато, оргазм и разрешение, говорится в статье, опубликованной журналом Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

В своей работе ученые опирались на классическое исследование 1966 года, которое включало данные о 10 тысячах половых актов, совершенных в лаборатории между женщинами и мужчинами.

Кроме этого, были использованы данные исследования 2006 года, в котором участников помещали в аппараты МРТ и следили за их неврологическими изменениями во время секса и оргазма.

В результате ученые получили два математических уравнения, которые объединяли психологические и физиологические факторы. Исследуя формулы, можно определить идеальные условия, необходимые для достижения оргазма.

Например, из формулы следует, что слишком сильное психологическое возбуждение на раннем этапе может затруднить достижение мужского оргазма. При этом авторы подчеркивают, что уравнения нельзя считать универсальными — они лишь отражают предпочтения большинства мужчин.

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Топ комментариев

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

MuCbE

Получается к 400 тысячам уже погибших солдат ВСУ еще 120 тыс приплюсуют?

MuCbE

Кста, а вам разве по методичке не надо писать что вы "дочь офицера из Крыма"? Зачем так палится то?