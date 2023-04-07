Врач предупредил о рисках отравления березовым соком

Березовый сок, сбор которого уже начался в ряде регионов России, нельзя долго хранить в холодильнике из-за риска отравления, сообщил врач-эндокринолог Инвитро-Приволжье Арсений Русанов.

На юге России сбор березового сока можно начинать с конца февраля, в Сибири — с середины мая. Хороший индикатор — набухание почек на деревьях. Нельзя резать молодые деревья, сбор сока с активно растущих берез может привести к гибели растения.

«Натуральный березовый сок не требует кипячения или иной обработки. При кипячении сок потеряет большинство полезных свойств. Чтобы предотвратить рост бактерий и сохранить свежесть березового сока, его можно хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5 градусов Цельсия и употреблять в течение нескольких дней (обычно до 3-4 дней), — цитирует «Газета.Ru» Русанова.

Чтобы сохранить березовый сок более длительное время, его можно заморозить. Срок хранения в таком случае составит до 12 месяцев.

Березовый сок богат витаминами группы B, A и C, а также калием, кальцием, железом, марганцем. Но его употребление следует ограничить людям гастритом, сахарным диабетом, гипертонией, болезнями почек. Главное противопоказание — аллергия.