Имбирь — природный афродизиак, способный обеспечить приток крови и дать организму расслабиться. О его необычных свойствах знали еще в древнем Китае и Индии. Но как его есть, чтобы добиться желанного эффекта и не оказаться на больничной койке?

Имбирь широко используется в качестве афродизиака для стимуляции сексуального влечения как у мужчин, так и у женщин, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Futura.

Все дело в гингероле — особом эфирном масле. Оно придает имбирю свойства афродизиака, оказывая на организм стимулирующее и оздоравливающее действие, способствуя расширению сосудов и облегчению притока крови, необходимый для эрекции.

А еще эта пряность, будучи сладкой и острой, повышает температуру тела, способствуя тем самым расслаблению. Самый действенный эффект даст свежий корень имбиря. Но, как и с любым средством, главное не переборщить.

Как есть имбирь

Корень имбиря, съеденный целиком за один присест, может стать ядом. В больших количествах он способен вызвать рвоту, тошноту, вздутие, диарею и изжогу. Противопоказан он для людей с заболеваниями ЖКТ, беременным женщинам и детям.

А есть его нужно в небольших количествах, лучше вообще употреблять с напитками — черным или зеленым чаем. Но добавлять не в кипяток, а в теплый, чуть подостывший напиток.

Если использовать его в качестве приправы, то тоже лучше за несколько минут до готовности блюда, тогда полезные эфирные масле не испарятся, а останутся в продукте и попадут в организм.