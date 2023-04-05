Спутники Starlink начали падать на Землю

Некоторые спутники нового поколения Starlink, выведенные на орбиту компанией SpaceX месяц назад, медленно падают вместо того, чтобы подниматься.

Так, спутник Starlink V2 Mini под номером 30062 в понедельник вошел в атмосферу Земли над побережьем Калифорнии. Предположительно, он полностью сгорел, сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл, наблюдающий за объектами группировки Starlink.

Глава SpaceX Илон Маск ранее признал, что у новых спутников «возникли некоторые проблемы», в результате которых некоторые будут сведены с орбиты. Возможно, что за Starlink V2 Mini последуют еще несколько спутников.

Запуск последней партии спутников Starlink нового поколения состоялся 27 февраля 2023 года. Аппараты V2 Mini представляют собой уменьшенные версии спутников, которые призваны компенсировать растущий спрос на услуги компании.