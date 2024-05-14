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Открыта «невозможная» планета с плотностью сахарной ваты

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы обнаружили «невозможную» экзопланету WASP-193b с плотностью сахарной ваты. Ее существование не вписывается в существующие модели эволюции планет.

Экзопланета размером с Юпитер находится на расстоянии 1232 световых года от Земли, ее плотность составляет 0,059 г/см3. Для сравнения — плотность Земли равна 5,51 г/см3. При этом плотность сахарной ваты составляет равна 0,05 г/см3.

Ученые пока не понимают, из какого вещества может стоять экзопланета с подобной плотностью. Например, плотность газообразного Юпитера значительно больше — 1,33 г/см3, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Изучая транзит планеты по диску звезды, астрономы вычислили, что радиус WASP-193b примерно в 1,46 раза больше радиуса Юпитера. Однако расчеты показываю, что ее масса составляет всего 0,139 от массы Юпитера.

Теперь специалисты вознамерились разгадать загадку экзопланеты WASP-193b с помощью космического телескопа James Webb, который может эффективно анализировать атмосферу экзопланет.

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