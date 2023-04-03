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Самая глубоководная рыба попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Международный коллектив ученых впервые зафиксировал на видео самую глубоководную рыбу, которая находилась на глубине 8336 метров. Рекордсменкой стала рыба-улитка, сообщает пресс-служба Университета Западной Австралии.

Исследователи отметили, что изучают этих рыб уже 15 лет, однако их появление на такой глубине оказалось для них полной неожиданностью. В ходе экспедиции ученые изучали популяцию рыб-улиток в двух желобах у берегов Японии в Тихом океане — Рюкю и Идзу-Огасавара.

Обнаруженная особь оказалась маленькой — при этом специалисты уже выяснили, что молодь рыб-улиток обитает значительно глубже, чем взрослые особи. Со временем рыба начинает подниматься выше.

Прошлый рекорд был установлен в 2017 году — тогда рыбу-улитку зафиксировали на камеру на глубине 8178 метров в Марианской впадине. Однако эти рыбы там встречаются гораздо реже, чем у берегов Японии.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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