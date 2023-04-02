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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия перебросит в зону СВО уникальные танки «Черный орел»

Источник:
телеграм-канал «Танкисты ЮВО»
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Уникальные российские танки «Черный орел» будут переброшены в зону СВО во второй половине апреля. Модель представляет собой перспективную модификацию танка Т-80У, которая не стала серийной.

Данный проект был разработан Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Первый опытный образец представили в 1997 году. По сравнению с базовым вариантом корпус «Черного орла» удлинили.

Корпус модернизированного танка разделен на три герметичных отсека, изолированных друг от друга вертикальными бронированными листами. У башни танка также усилили броню и увеличили угол наклона бронелистов.

Прежнюю 125-мм пушку сменили на заметно более мощное 152-мм орудие. С ним спарили 7,62-мм пулемет и дистанционную зенитную установку с 12,7-мм пулеметом «Корд».

Кроме того, 48-тонный танк оснастили новым газотурбинным двигателем мощностью более 1500 лошадиных сил. По своим динамическим характеристикам «Черный орел» заметно выделяется среди «одноклассников».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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MuCbE

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