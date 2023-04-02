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Человек и компьютер

Windows 11 научится самостоятельно менять яркость экрана

Источник:
Sibnet.ru
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Тестовая сборка операционной системы Windows 11 получила функцию адаптивного изменения яркости экранов для ноутбуков и настольных компьютеров.

Такая технология давно используются в смартфонах и на планшетах. Кроме этого, ее встраивают в некоторые мониторы. Она снижает нагрузку на глаза. Однако ее использование до недавнего времени требовала специальных сенсоров.

Новая технология под названием Content Adaptive Brightness Control будет опираться на контент на экране. Например, если пользователь откроет «Проводник» в темном режиме на белом фоне браузера, система автоматически понизит подсветку экрана.

Сейчас нововведение находится на стадии тестирования и доступно пользователям, которые используют сборку Windows 11 на канале предварительной оценки.

Тема: Человек и компьютер
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