Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на переводы денег в зарубежные банки для физических лиц, сообщается на сайте регулятора.

Ограничения предусматривают, что россияне и резиденты из дружественных государств смогут перевести в течение месяца на любые счета в иностранных банках не более 1 миллиона долларов (или эквивалента в другой валюте).

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за границу для нерезидентов из недружественных государств, которые не работают в России, а также для юридических лиц из таких стран.

При этом нерезиденты, работающие в РФ, могут перевести за границу средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей недружественных и дружественных стран.