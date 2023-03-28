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Американцы вспомнили о величайшем страхе времен холодной войны

Источник:
The New York Times
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Фото: © pxfuel.com / CC0

Американцы с началом конфликта на Украине вспомнили о величайшем страхе времен холодной войны — угрозе тотального ядерного уничтожения, пишет газета The New York Times.

Россия 21 февраля 2023 года заявила о приостановке своего участия в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва при этом отметила, что не выходит из него и будет соблюдать все ограничения.

Контроль ядерного оружия сегодня необходим, как никогда, причем не только в отношениях с Москвой. Но пока на Украине продолжается вооруженный конфликт, трудно представить переговоры по новому соглашению, отмечает автор статьи Серж Шмеманн.

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По его словам, даже сократившихся арсеналов России и США вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли большую часть мира. И это без учета Китая, который прилагает огромные усилия, чтобы стать третьей ядерной сверхдержавой.

Tрудно испытывать грусть по временам холодной войны, когда президент США Джон Кеннеди призывал американцев строить атомные убежища и ядерный кошмар был темой популярных кинофильмов, констатирует издание.

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