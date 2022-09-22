Стратегические ядерные силы — не только самое страшное оружие, но и один из столпов системы международной безопасности. Межконтинентальные ракеты удерживают США и Россию от прямой войны. Для стран поменьше, вроде Израиля и КНДР, атомная боеголовка — надежный страж от агрессивных соседей.

Первым обладателем ядерного оружия стали США. Они же единственный раз применили его практике: сбросили в августе 1945 года бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В 1949 году боевым «атомом» обзавелся Советский Союз. В 1952-м атомный заряд испытала Великобритания. В 1960 году за ней последовала Франция. В 1964 году свою первую атомную бомбу взорвал Китай.

В 1968 году под эгидой ООН принимается Договор о нераспространении ядерного оружия. Он установил, что официальный ядерный статус имеют лишь те страны, которые испытали атомное оружие до 1 января 1967 года.

Так образовался престижный ядерный клуб из пяти государств — США, СССР (России), Великобритании, Франции и Китая. Они становятся постоянными членами Совета безопасности ООН с правом вето. Остальные страны с ядерным оружием обладают им, по сути, нелегально.

В 1974 году Индия испытывает свой первый ядерный заряд. Но официально индийцы этот факт не признают. Они делают это только 1998 году. В ответ в том же году впервые смертоносное оружие испытывает Пакистан.

Своими атомными зарядами в 1960-1970-х годах тайно обзаводятся израильтяне. Израиль официально отрицает наличие ядерного оружия, но неформально намекает на его существование. И, наконец, в 2005 году о первом атомном испытании громогласно заявляет КНДР.

Стратегические силы

В начале 1970-х СССР достигает паритета с США в атомных силах. Обе страны получают возможность гарантированно уничтожить друг друга. Так рождается система ядерного сдерживания, когда прямая война между мировым и державами становится бессмысленной. Эта система закрепляется двусторонними договорами.

Сейчас только Россия и США имеют полноценные стратегические силы сдерживания. Это так называемая ядерная триада. Она состоит из сухопутного (межконтинентальные баллистические ракеты), морского (атомные подводные лодки с баллистическими ракетами), воздушного (самолеты с крылатыми ракетами большой дальности) компонентов.

В последние годы свою ядерную триаду активно строит Китай. Пекин в отличие от Москвы и Вашингтона держит в секрете свои стратегические силы. Но судя по имеющийся информации, они пока не идут ни в какое сравнение с силами России и США.

Франция и Великобритания имеют только морской компонент стратегических сил. Близка к созданию межконтинтальной балистической ракеты КНДР.

Пакистан, Индия и Израиль обладают, по сути, только тактическим ядерным оружием. Оно меньше по мощности и дальности действия. Но им этого хватает: враги неподалеку.