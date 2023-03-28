Патрушев напомнил о возможности России уничтожить любого врага

Россия обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, в том числе и Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Ранее стало известно, что США изменили политику и поставили на победу Украины над Россией. Еще недавно Вашингтон стремился избегать эскалации с ядерной державой.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

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Секретарь Совбеза РФ назвал недальновидной и опасной глупостью мнение американских политиков, «находящихся в плену собственной пропаганды», о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет.

Патрушев отметил, что на Западе некоторые, «забыв уроки истории», рассуждают о реванше, который приведет к военной победе над Россией.