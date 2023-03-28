Патрушев напомнил о возможности России уничтожить любого врага

Россия обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, в том числе и Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Ранее стало известно, что США изменили политику и поставили на победу Украины над Россией. Еще недавно Вашингтон стремился избегать эскалации с ядерной державой.
«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
Секретарь Совбеза РФ назвал недальновидной и опасной глупостью мнение американских политиков, «находящихся в плену собственной пропаганды», о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет.
Патрушев отметил, что на Западе некоторые, «забыв уроки истории», рассуждают о реванше, который приведет к военной победе над Россией.
nifnifпотому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет
slavayninАх вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.
senikНет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...
ball-n-wallВот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..