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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Патрушев напомнил о возможности России уничтожить любого врага

Источник:
«Российская газета»
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Россия обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, в том числе и Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Ранее стало известно, что США изменили политику и поставили на победу Украины над Россией. Еще недавно Вашингтон стремился избегать эскалации с ядерной державой.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

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Секретарь Совбеза РФ назвал недальновидной и опасной глупостью мнение американских политиков, «находящихся в плену собственной пропаганды», о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет.

Патрушев отметил, что на Западе некоторые, «забыв уроки истории», рассуждают о реванше, который приведет к военной победе над Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

senik

Нет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..