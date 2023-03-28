США сделали ставку на победу Украины над Россией

США изменили подход к ситуации на Украине в сторону более жесткого и поставили на то, что Украина победит Россию и вернет территории, сообщили источники в Белом доме.

«Мы хотим, чтобы Украина победила и сохранила за собой всю свою территорию», — сказал британской газете The Times анонимный высокопоставленный чиновник в администрации президента США.

По его словам, Москва сейчас «не проявляет никакого интереса к переговорам».

Ранее Байден и его окружение стремились избегать эскалации, напоминая, что «имеют дело с ядерной державой». Но в последнее время НАТО начало действовать более решительно, поставляя Киеву все более современные вооружения.

Ключевой вопрос теперь в том, изменились ли конечные цели альянса и стали ли военные притязания более масштабными, задается вопросом издание.