Президент Владимир Путин заявил о решении разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Власти ЕС обвинили Москву в эскалации и угрозе европейской безопасности. Какие риски несет инициатива России?



Россия объяснила размещение ядерного оружия в союзном государстве просьбами президента Белоруссии. «Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», — отметил Путин.

Российский лидер сослался на практику НАТО. «Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территориях своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие», — пояснил президент России.

Американское ТЯО сейчас размещено в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии и Италия. Инфраструктура для его хранения создана в Греции, но ядерных боеприпасов в этой стране на настоящий момент нет. США также подготовило местных военных к применению такого оружия.

По словам Путина, Россия 1 июля 2023 года закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Москва передала ВВС страны 10 штурмовиков Су-25, переоборудованных под применение ТЯО. 3 апреля начнется обучение летчиков.

Белорусская армия также получила оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут оснащаться ядерными боеприпасами.

Что с режимом нераспространения

Тактическое ядерное оружие принципиально отличается от стратегического. Первое — это оружие поля боя. Второе — предназначено для нанесения «неприемлемого» ущерба противнику. Поэтому ТЯО имеет ограниченную дальность применения.

#Армия Ядерные силы стран мира в сравнении

Как же соотносится факт размещения российских спецбоеприпасов в Белоруссии с договором о нераспространении ядерного оружия, категорическим сторонником которого является Москва?

Договор запрещает передачу ядерного оружия. Россия же только размещает свое ТЯО в Белоруссии. Оно будет храниться на российском объекте, доступ к нему будут иметь только российские специалисты под строгим контролем Москвы.

Соединенные Штаты так хранят в Европе тактические ядерные боеприпасы с 1950-х годов. Аналогично поступал и Советский Союз, складируя ТЯО на территории своих союзников по Варшавскому договору.

Белорусские военные будет проходить обучения процедурам обращения со спецбоеприпасами только на макетах. Настоящие ядерные заряды им будут передаваться только в преддверии большой войны. Так же в случае военной угрозы будут поступать США.

Зачем это нужно

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии — своеобразный «сигнал сдерживания» от Москвы. Не случайно об этом решении было заявлено сразу после того, как стало известно о передаче Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном.

Москва, таким образом, дала понять Западу, что расширение военной поддержки Украины и призывы нанести поражение России повлекут за собой меры, которые будет непосредственно угрожать западным странам. США этот сигнал «считали» и адекватно на него отреагировали.

«Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие», — так Пентагон прокомментировал заявление Путина о размещение ТЯО в Белоруссии.

На пропагандистском фронте

Но Запад не упустил возможности разыграть эту карту в информационной войне. На фоне спокойной реакции Вашингтона шум подняли его союзники. Решение Москвы осудили Германия, Франция, Польша, другие европейские страны. Отметилась даже Япония. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил Москве новыми карами.

«Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — сказал Боррель.

На этом информационном поле активно работает и Москва. «Каждый день поставок иностранного оружия на Украину, в конечном счете, приближает ядерный апокалипсис», — заявил накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.