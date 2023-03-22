Против бронетехники: что такое снаряды с обедненным ураном

Великобритания сообщила о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном. Поднялся большой шум, заговорили об эскалации конфликта. Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена на это реагировать.

О передаче Киеву такого оружия стало известно случайно. Член Палаты лордов британского парламента Реймонд Джоллифф запросил информацию, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые на Украину, обедненный уран.

Замглавы Минобороны Великобритании баронесса Аннабель Голди в ответ написала, что Лондон собирается такие снаряды Киеву поставить. По ее словам, они очень эффективны в борьбе с российской высокозащищенной бронетехникой. Эту информацию заметили СМИ и тут же разнесли ее по миру.

Британский солдат загружает бронебойные подкалиберные снаряды в танк Challenger 2 Фото : 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / CC BY 2.0

«Хoтел бы в этой связи отметить, что если вcе это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагирoвать», — заявил Путин. «Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий», — добавил министр обороны Сергей Шойгу.

Уран урану рознь

Скандалы вокруг применения снарядов с обедненным ураном СМИ поднимали во время конфликтов в Югославии и Ираке. Людяй пугает само слово «урановый».

Боеприпасы с обедненным ураном никакого отношения к атомному оружию не имеют. Для запуска цепной ядерной реакции нужен редкий изотоп урана — U-235. Для его выделения урановую руду специально обогащают.

Обедненный же уран — это U-238. Он несравненно менее радиоактивен. Поэтому, собственно, он и называется обедненным. Но он обладает уникальными свойствами. Это чрезвычайно плотный и тяжелый металл. Благодаря этому качеству он нашел применение в бронебойных боеприпасах.

Бронебойный подкалиберный снаряд после вылета из ствола танковой пушки Фото : Wikimedia

Современные танки обладают сложной многослойной бронезащитой. Для ее пробития нужно ударить с максимально возможной мощностью и скоростью по небольшой площади. Именно так сконструированы танковые бронебойные подкалиберные снаряды (БПС). Они представляют собой длинный стержень.

Чтобы этот стержень имел нужную массу, его изготавливают либо из тяжелого вольфрама, либо из обедненного урана. Последний имеет некоторые преимущества перед вольфрамом, в частности, он гораздо дешевле.

В чем угроза

Таким образом, бронебойные подкалиберные снаряды с обедненным ураном — современное и высокоэффективное средство для борьбы бронетехникой. Британия, скорее всего, предоставит Украине БПС L26 и L27, входящие в боекомплект танков Challenger 2, которые скоро будут переданы Украине.

«Урановые» БПС есть на вооружении и других стран. В боекомплект российских танков могут входить БПС с обедненным ураном «Надфиль-2», «Вант» и «Свинец-2».

Но такие снаряды все же представляют опасность не только для танков и их экипажей. Обедненный уран, как и другие тяжелые металлы, — крайне токсичен. Пыль, образуемая при активном применении урановых боеприпасов, будет отравлять окружающую среду. Расти будет и радиоактивный фон.

Поэтому российская армия воздерживается от использования снарядов с обедненным ураном.