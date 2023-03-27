Россия заложит еще два атомных ледокола

«Росатом» заложит еще два атомных ледокола проекта 22220 «Арктика» — шестой и седьмой в серии — на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в 2024 и 2025 годах, сообщил глава Дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко.

«Бюджетные инвестиции в строительство этих двух ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, запланированы в объеме 58,9 миллиарда рублей», — сказал Кулинко РИА Новости.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт сейчас самые большие и мощные в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они могут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.

По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода: «Арктика» (головной), серийные «Сибирь» и «Урал». Они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. На «Балтийском заводе» в сейчас строятся атомоходы «Якутия» и «Чукотка».